В сборной Кении объяснили, почему матч с Россией пройдет на стадионе отеля в Турции

Медиа-менеджер сборной Кении Ян Муюмба ответил на вопрос «СЭ» о том, когда команда прилетит в Турцию для проведения товарищеского матча против России. Игра планируется на 16 октября в Белеке (Анталья).

«Делегация сборной Кении отправится в Турцию в воскресенье, 8 октября. Время отправки и прилета еще не определено, так как у нас еще нет полностью составленного маршрута. Надеемся получить его до этой пятницы», — сказал «СЭ» Муюмба.

Медиа-менеджер кенийцев также ответили на вопрос о том, почему для проведения матча был выбран стадион «Титаник Мардан». Арена принадлежит турецкому отелю «Титаник Мардан Палас» и расчитана на 7 тысяч зрительских мест.

«Мне кажется, выбор стадиона был обусловлен тем, что команда не хочет много передвигаться в перерывах между тренировками. Плюс чтобы команда успевала восстанавливаться после двух тренировок в день», — добавил Муюмба.

Сборная России 12 октября проведет товарищеский матч с Камеруном в Москве. Об игре с Кенией официально еще объявлено не было.