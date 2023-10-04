Джунан: «Цель проведения матча России и Камеруна — построить отличные отношения между странами»

Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан высказался о предстоящем товарищеском матче со сборной России.

«Цель проведения товарищеского матча сборных России и Камеруна — построить отличные и дружеские отношения между нашими странами. Президенты Бийя и Путин встречались летом и вели переговоры по разным сферам, в том числе договорились провести товарищеский матч национальных сборных по футболу», — приводит слова Джунана Sport24.

Учебно-тренировочные сборы национальной команды России стартуют 9 октября в Новогорске и завершатся 16 октября. 2 октября был объявлен состав сборной России.

12 октября команда проведет товарищеский матч против Камеруна в Москве, а 16 октября должна сыграть против Кении в Турции.