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Сегодня, 12:15

Джунан: «Цель проведения матча России и Камеруна — построить отличные отношения между странами»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан высказался о предстоящем товарищеском матче со сборной России.

«Цель проведения товарищеского матча сборных России и Камеруна — построить отличные и дружеские отношения между нашими странами. Президенты Бийя и Путин встречались летом и вели переговоры по разным сферам, в том числе договорились провести товарищеский матч национальных сборных по футболу», — приводит слова Джунана Sport24.

Учебно-тренировочные сборы национальной команды России стартуют 9 октября в Новогорске и завершатся 16 октября. 2 октября был объявлен состав сборной России.

12 октября команда проведет товарищеский матч против Камеруна в Москве, а 16 октября должна сыграть против Кении в Турции.

Игроки сборной России&nbsp;&mdash; Александр Соболев (в&nbsp;центре) и&nbsp;Александр Головин (справа). Головин, Миранчук и Кузяев вошли в состав сборной России на октябрь
Источник: Sport24
Футбол
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
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