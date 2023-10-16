В РФС заявили о сокращении количества возможных соперников для сборной России в ноябре

Генсек РФС Максим Митрофанов высказался о возможных соперниках сборной России в ноябре.

«Будет пауза (в ноябре) — ведется работа по поиску возможных соперников. Количество потенциальных соперников уменьшается, но работа ведется», — цитирует Митрофанова РИА «Новости».

12 октября сборная России в Москве обыграла в товарищеском матче Камерун — 1:0. Единственный гол забил Федор Чалов.

16 октября команда Валерия Карпина встретится со сборной Кении. Игра состоится на стадионе «Титаник Мардан» в Анталье (Турция). Начало — в 19.00 по московскому времени.

Сборная России отстранена от международных матчей под эгидой ФИФА и УЕФА с марта 2022 года. С момента отстранения сборная провела 9 товарищеских матчей, в которых одержала три победы, пять раз сыграла вничью и один раз уступила.