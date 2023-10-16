Земсков считает, что УЕФА прощупывает почву для возвращения российских команд

Чемпион мира по пляжному футболу Федор Земсков высказался о возможном возвращении российских команд в соревнования под эгидой УЕФА.

«Я думаю, что УЕФА сейчас прощупывает почву для возвращения наших команд. Не думаю, что кто-то надеялся, что в одну секунду все поменяется, но нам нужно адаптироваться к этим реалиям и продолжать свое развитие», — цитирует Земскова ТАСС.

26 сентября исполком УЕФА объявил о допуске к соревнованиям под эгидой организации сборные России до 17 лет. 10 октября УЕФА сообщил об отмене допуска. В пресс-службе организации заявили, что не сумели найти техническое решение, позволяющее играть российским командам.

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что отмена решения о допуске российских молодежных сборных бьет по доверию к УЕФА.