Дюков: «Сомневаюсь, что мужская сборная в ближайшие два месяца проведет матч с командой из Евросоюза»

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о возможном проведении товарищеской игры сборной России против команды из Европы.

— Какая вероятность сыграть с европейской сборной в ближайшее время?

— Женская сборная на турнире развития проведет матч со словенской командой. Сомневаюсь, что в ближайшие два месяца наша первая мужская сборная проведет матч с командой из Евросоюза.

В сентябре 2023 года мужская российская сборная из игроков не старше 23 лет на выезде провела 2 матча с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав национальной команды сыграл вничью с Катаром (1:1).

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине в феврале 2022 года.