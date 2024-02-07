В РФС рассказали о переговорах со сборными Белоруссии и странами Латинской Америки по товарищеским матчам

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» рассказал, с кем сборная России может сыграть товарищеские матчи в 2024 году.

— Насколько возможно проведение матчей со сборными Белоруссии, Турции и Венгрии в 2024 году?

— С Турцией мы пытались договориться в ноябре, но у них были планы на матч со сборной Германии. Найдем ли мы время? Пока не могу сказать. После Евро начинаются другие европейские соревнования. Я бы предложил для начала сыграть с Сербией. Сейчас мы в активной стадии переговоров на второй мартовский матч. С коллегами из Белоруссии ведем переговоры по лету, но пока рано о чем-то говорить, так как хочется сыграть два матча.

— А что за сборная, с которой ведутся переговоры по марту?

— Скажу лишь, что это одна из стран Латинской Америки.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы сборные от участия в международных соревнованиях 28 февраля 2022 года.