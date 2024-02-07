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Сегодня, 09:25

В РФС рассказали, когда начнутся переговоры по новому контракту Карпина в сборной России

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Артем Бухаев
Корреспондент
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Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном продлении контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

— Как оцените работу Валерия Карпина в 2023 году?

— Он проводит тяжелейший сезон. Быть главным тренером «Ростова» с закрытым аэропортом и таким количеством матчей, готовить сборную, искать мотивацию, живя в автобусе, не имея выходных — это очень сложно. Работа тренера крайне эмоциональная. Можно только представить, насколько он выхолощен. Карпин проводит великолепный сезон в сборной. Несмотря на сложнейшую ситуацию, он мотивирует игроков. Да, может быть, он где-то резок в высказываниях, где-то не совсем корректен. Но мы все учимся в этой ситуации, которую можно назвать из ряда вон выходящей. Если коротко, мы довольны его работой.

— Летом у него истекает контракт. Не пора ли разговаривать о новом?

— Исходим из того, что мы удовлетворены его работой. Понимаем, что для него работать в условиях неопределенности тяжелее. Возможно, во время мартовских сборов совместно с президентом РФС переговорим с Карпиным и примем решение.

Карпин возглавил сборную России в 2021 году. Его контракт с РФС рассчитан до августа 2024 года. Также 55-летний Карпин работает главным тренером «Ростова», который на данный момент располагается на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата страны.

Всего под руководством Карпина сборная России провела 15 матчей, в которых одержала 9 побед, пять раз играла вничью и однажды потерпела поражение.

Максим Митрофанов. «УЕФА пытается вернуть российские команды. Чеферин тепло относится к России». Интервью Митрофанова

Валерий Карпин
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Сборная России по футболу
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