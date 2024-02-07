Митрофанов о матче с Камеруном: «За два часа до стартового свистка не было уверенности, что игра состоится»

В РФС сообщили, что не были уверенны в проведении матча против Камеруна

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» заявил, что товарищеская игра между сборными России и Камеруном могла не состояться.

«Мы недавно сыграли с Камеруном, при этом за два часа до стартового свистка у нас не было уверенности, что матч состоится. Скажем так, возникли некоторые нюансы. Первая игра с этой командой, напомню, вообще не состоялась, хотя мы договорились. И тут за два часа, при подписанном договоре, с уже прилетевшей в Москву командой, мне сообщают, что игра может не состояться. Вот такие ситуации бывают. Но мы смогли преодолеть все сложности, провели матч. И после этого получили десяток предложений о проведении матчей, не только от стран Африки», — сказал Митрофанов «СЭ».

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы сборные от участия в международных соревнованиях 28 февраля 2022 года.

В 2023 году сборная России провела товарищеские матчи с командами Ирана (1:1), Ирака (2:0), Катара (1:1), Камеруна (1:0), Кении (2:2), Кубы (8:0).