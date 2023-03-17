В «Монако» сообщили, что не станут удерживать Головина от поездки в сборную России

В пресс-службе «Монако» ответили на вопрос «СЭ» о том, отпустит ли французский клуб полузащитника Александра Головина на мартовские сборы.

«Отпустим ли мы Головина на мартовские сборы в Россию? Да. Александр может участвовать в матчах сборной», — сказал пресс-атташе клуба Жюльен Кревелье «СЭ».

17 марта сборная России объявила итоговый состав на тренировочный сбор в Новогорске, в который вошли 29 игроков. Команда Валерия Карпина 23 марта сыграет со сборной Ирана в Тегеране, а 26 марта в Санкт-Петербурге встретится с Ираком.

26-летний полузащитник в нынешнем сезоне лиги 1 провел 26 матчей, в которых забил 6 мячей и сделал 6 результативных передач. За «Монако» Головин играет с 2018 года.