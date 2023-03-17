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17 марта, 11:42

Агент Тюкавина считает, что игрок заслужил попадание в итоговый список сборной России

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Константина Тюкавина Алексей Сафонов в разговоре с «СЭ» высказался о попадании нападающего «Динамо» в окончательный состав сборной России на мартовские сборы.

«Тюкавин заслужил вызов в сборную. Он всегда готов бороться за место в стартовом составе. Ему всего 20 лет. В «Динамо» он борется за свое место, и в сборной будет бороться. Он никогда не бывает недовольным, даже на замену выходит с улыбкой. Это тоже дорогого стоит. Он развивается и прогрессирует, главное, чтобы травм не было», — сказал Сафонов «СЭ».

17 марта сборная России объявила итоговый состав на тренировочный сбор в Новогорске, в который вошли 29 игроков. Команда Валерия Карпина 23 марта сыграет со сборной Ирана в Тегеране, а 26 марта в Санкт-Петербурге встретится с Ираком.

В активе Тюкавина одна игра в составе сборной России — выход на замену в матче с Кипром (2:0) в 2021 году. В текущем сезоне форвард провел 27 матчей за «Динамо», забил 8 мячей и отдал 3 результативные передачи.

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Футбол
Сборная России по футболу
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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