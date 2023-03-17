Кечинов — о вызове в сборную восьми игроков «Спартака»: «Все по делу»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказался о попадании в окончательный состав национальной команды России восьми спартаковцев.

«Я считаю, что все по делу, все справедливо. Потому что все те футболисты, которые вызваны в сборную, играют в «Спартаке» очень хорошо. Так что все по праву», — цитирует Кечинова «Газета.Ru».

Сегодня, 17 марта, сборная России объявила окончательный состав национальной команды на мартовские сборы. Всего в список вошли 29 футболистов.

Сборная России начнет сбор 19 марта в Новогорске. 23 марта команда проведет товарищеский матч против Ирана в Тегеране, 26 марта россияне сыграют против Ирака в Санкт-Петербурге.