В Конго заявили о готовности рассмотреть предложение России провести товарищеский матч

Сборная Конго рассмотрит возможность провести товарищеский матч против сборной России.

«Мы пока не общались с РФС о возможности проведения товарищеских матчей наших сборных. Предложений от российской стороны тоже не было, но мы готовы их рассмотреть, если в них будет конкретика по условиям, времени и месту проведения матча. В дальнейшем посмотрим, получится провести товарищескую встречу Конго-Россия или нет», — приводит Sport24 слоова представителя пресс-службы сборной Конго.

Сборная России 12 сентября сыграет со сборной Катара. Игра пройдет в Дохе.