Мостовой назвал Романцева лучшим тренером сборной России

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой считает Олега Романцева лучшим главным тренером в истории национальной команды.

«Лучший тренер в истории сборной России — Олег Романцев. При нем команда играла хорошо в любой ситуации, даже когда проигрывала, хотя бывало это нечасто. Например, когда было противостояние с Украиной. Потом выиграли группу с каким-то рекордом, когда отобрались на чемпионат Европы-1996. Входили, по-моему, в тройку команд в рейтинге. Футболисты тогда были высочайшего уровня», — приводит слова Мостового Legalbet.

Романцев возглавлял сборную России с 1994 по 1996 год, а также с 1998-го по 2002-й.