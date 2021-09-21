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В Госдуме считают, что Дзюбе стоило сказать об усталости до объявления состава сборной России

16:31
Артем Дзюба. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение форварда «Зенита» Артема Дзюбы отказаться от вызова в сборную России.

«Мы не знаем, в чем там у него дело. Если действительно чувствует себя уставшим, это честный и достойный поступок, — сказал Милонов «СЭ». — Однако он мог бы объявить о своей усталости заранее, чтобы его не планировали в расширенный список на ближайшие матчи. Может быть, у него там какая-то личная трагедия, они же часто у него случаются. По-честному мог сказать Карпину, чтобы на него не рассчитывали. Тем не менее хорошо, что он не довел это решение до матчей. Лучше узнать о плохой форме Дзюбы из его слов, а не из его игры. Просто Карпин больше не будет планировать Дзюбу в дальнейшем».

В октябре сборная России проведет два матча: против Словакии (8 октября, 21.45 (мск), Казань) и против Словении (11 октября, 21.45 (мск), Марибор).

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Сергей Федоров все материалы автора

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