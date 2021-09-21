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Илья Геркус призвал уважать решение Дзюбы отказаться от вызова в сборную России

16:16
Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывших генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на отказ форварда «Зенита» Артема Дзюбы от приглашения в сборную России на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022.

«Артем Дзюба выдающийся игрок и спортсмен. Он очень многое сделал для нашей сборной и его нельзя упрекнуть в недостатке самоотдачи и преданности. Если он считает себя пока не готовым на 100 процентов помочь сборной, мы должны уважать его решение», — сказал Геркус «СЭ».

В октябре сборная России проведет два матча: против Словакии (8 октября, 21.45 (мск), Казань) и против Словении (11 октября, 21.45 (мск), Марибор).

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры