Илья Геркус призвал уважать решение Дзюбы отказаться от вызова в сборную России

Бывших генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на отказ форварда «Зенита» Артема Дзюбы от приглашения в сборную России на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022.

«Артем Дзюба выдающийся игрок и спортсмен. Он очень многое сделал для нашей сборной и его нельзя упрекнуть в недостатке самоотдачи и преданности. Если он считает себя пока не готовым на 100 процентов помочь сборной, мы должны уважать его решение», — сказал Геркус «СЭ».

В октябре сборная России проведет два матча: против Словакии (8 октября, 21.45 (мск), Казань) и против Словении (11 октября, 21.45 (мск), Марибор).