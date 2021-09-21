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Дмитрий Комбаров — о Дзюбе: «Карпин вызывает готовых игроков. Личные отношения на это не влияют»

16:38
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Бывший игрок сборной России Дмитрий Комбаров в разговоре с «СЭ» отреагировал на отказ форварда «Зенита» Артема Дзюбы от приглашения в национальную команду на ближайшие матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

«Думаю, у них там какие-то внутренние взаимоотношения. Не знаю, насколько он набрал форму. Вроде забил два гола в последней игре. У Дзюбы и Карпина же были какие-то разногласия. Я не утверждаю, а могу только предполагать. Если Артем говорит, что не набрал форму — наверное, надо готовиться к следующим матчам. Валерий Георгиевич будет вызывать тех людей, которые готовы на данный момент. Он тренер сборной. Не думаю, что личные отношения станут причиной невызова в сборную России. Прямое доказательство этому — вызов Дзюбы в сборную», — сказал Комбаров «СЭ».

В октябре сборная России проведет два матча: против Словакии (8 октября, 21.45 (мск), Казань) и против Словении (11 октября, 21.45 (мск), Марибор).

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