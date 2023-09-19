Источник: сборная России сыграет с Камеруном 12 октября в Москве

Сборная России проведет товарищеский матч с национальной командой Камеруна. Игра состоится 12 октября на «ВТБ-Арене», сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

В сентябре 2023 года российская сборная из игроков не старше 23 лет на выезде провела 2 матча с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав российской сборной сыграл вничью с Катаром (1:1).

С февраля 2022 года российские команды и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.