«В этой группе мы являемся самыми слабыми». Главный тренер сборной Венгрии — о матче с Россией
11:30
Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси оценил готовность команды к матчу Лиги наций против России.
— В этой группе мы, несомненно, являемся самыми слабыми, но для нас это отличная возможность для роста. У нас есть выбор в плане игры против великолепных команд, топ-футболистов, — цитирует Росси сайт УЕФА.
Встреча сборных Венгрии и России пройдет 6 сентября в Будапеште на «Пушкаш Арене». Матч начнется в 19.00 мск.
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