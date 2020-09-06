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«В этой группе мы являемся самыми слабыми». Главный тренер сборной Венгрии — о матче с Россией

11:30
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Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси оценил готовность команды к матчу Лиги наций против России.

— В этой группе мы, несомненно, являемся самыми слабыми, но для нас это отличная возможность для роста. У нас есть выбор в плане игры против великолепных команд, топ-футболистов, — цитирует Росси сайт УЕФА.

Встреча сборных Венгрии и России пройдет 6 сентября в Будапеште на «Пушкаш Арене». Матч начнется в 19.00 мск.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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