Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси оценил готовность команды к матчу Лиги наций против России.

— В этой группе мы, несомненно, являемся самыми слабыми, но для нас это отличная возможность для роста. У нас есть выбор в плане игры против великолепных команд, топ-футболистов, — цитирует Росси сайт УЕФА.

Встреча сборных Венгрии и России пройдет 6 сентября в Будапеште на «Пушкаш Арене». Матч начнется в 19.00 мск.