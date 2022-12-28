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Свищев в январе инициирует слушание в Госдуме о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола

Алина Савинова
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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что даст поручение провести в январе 2023 года слушание о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Дам поручение, чтобы первое общественное слушание в январе было посвящено этой теме», — приводит ТАСС слова Свищева.

Во вторник, 27 декабря, стало известно, что голосование исполнительного комитета РФС по вопросу о переходе в АФК пройдет до 31 декабря 2022 года.

В феврале этого года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных турнирах.

Источник: https://tass.ru/sport/16704301
Футбол
РФС
Дмитрий Свищев
УЕФА
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