Свищев в январе инициирует слушание в Госдуме о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что даст поручение провести в январе 2023 года слушание о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
«Дам поручение, чтобы первое общественное слушание в январе было посвящено этой теме», — приводит ТАСС слова Свищева.
Во вторник, 27 декабря, стало известно, что голосование исполнительного комитета РФС по вопросу о переходе в АФК пройдет до 31 декабря 2022 года.
В феврале этого года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных турнирах.
Источник: https://tass.ru/sport/16704301
Новости