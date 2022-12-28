Итальянский журналист назвал опасным прыжком в неизвестность возможный переход российского футбола в Азию

Итальянский журналист Россано Доннини в интервью «СЭ» выразил сомнения в необходимости перехода Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Что касается чисто спортивного аспекта, то мне данный шаг представляется опасным прыжком в неизвестность с риском больше потерять, чем приобрести. С точки зрения вашего клубного футбола вообще не вижу никаких очевидных плюсов в таком переходе. Если же брать национальную сборную, то гипотетически плюс только один — это участие в чемпионате мира-2026. В восьмерку лучших команд Азии сборная Россия обязана отбираться даже в ее нынешнем состоянии.

Но и тут ведь вопрос: а что будет, если ФИФА в последний момент не допустит вашу команду на ЧМ-2026 по политическим мотивам? Кто вообще сейчас может что-либо гарантировать на три года вперед, когда в мире все меняется чуть ли не каждый месяц?» — сказал Доннини «СЭ».

Голосование по вопросу о переходе РФС из УЕФА в АФК состоится до 31 декабря 2022 года. В данный момент российские клубы и сборная отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.