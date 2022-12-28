Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 13:25

Итальянский журналист назвал опасным прыжком в неизвестность возможный переход российского футбола в Азию

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Полузащитник сборной России Роман Ежов в товарищеском матче против Киргизии.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Итальянский журналист Россано Доннини в интервью «СЭ» выразил сомнения в необходимости перехода Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Что касается чисто спортивного аспекта, то мне данный шаг представляется опасным прыжком в неизвестность с риском больше потерять, чем приобрести. С точки зрения вашего клубного футбола вообще не вижу никаких очевидных плюсов в таком переходе. Если же брать национальную сборную, то гипотетически плюс только один — это участие в чемпионате мира-2026. В восьмерку лучших команд Азии сборная Россия обязана отбираться даже в ее нынешнем состоянии.
Но и тут ведь вопрос: а что будет, если ФИФА в последний момент не допустит вашу команду на ЧМ-2026 по политическим мотивам? Кто вообще сейчас может что-либо гарантировать на три года вперед, когда в мире все меняется чуть ли не каждый месяц?» — сказал Доннини «СЭ».

Голосование по вопросу о переходе РФС из УЕФА в АФК состоится до 31 декабря 2022 года. В данный момент российские клубы и сборная отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.

Артем Дзюба. «Развивайте свой футбол — ваш Дзюба даже в Турции провалился!» Итальянский журналист — о переходе РФС в Азию

Футбол
РПЛ
РФС
Сборная России по футболу
Читайте также
Большунов прокомментировал столкновение с Устюговым в полуфинале спринта на этапе Кубка России в Красногорске
Российский нападающий выдал лучший матч в карьере. Он набрал 4 очка!
В ЛНР указали на рост числа женщин в рядах армии ВСУ
Власти Харькова сообщили о взрывах в городе
13 лайнеров «Аэрофлота» арестованы за рубежом
В ФРГ назвали причину предложения Зеленским проведения «мирного саммита»
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
«Развивайте свой футбол — ваш Дзюба даже в Турции провалился!» Итальянский журналист — о переходе РФС в Азию
Рианчо: «Не исключено, что после перехода РПЛ в Азию многие легионеры покинут чемпионат России»
Ловчев: «Какое азиаты слабее? Мы с Киргизией и Таджикистаном ничего не можем показать»
Ловчев: «Как только мы заговорили о переходе в другу конфедерацию, Европа сразу всколыхнулась»
Зарема Салихова: «У нас задача хлопнуть дверью? Вся футбольная Европа уже давно в Азии!»
Зарема Салихова: «Кто станет амбассадором от России и напишет digital-стратегию РПЛ для Азии? Надеюсь, у РФС есть ответы»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ловчев: «Какое азиаты слабее? Мы с Киргизией и Таджикистаном ничего не можем показать»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости