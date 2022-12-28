Рианчо: «Думаю, тренеры и футболисты хотят, чтобы Россия осталась в Европе»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал «СЭ» возможный переход РФС в АФК.

«Я думаю, что европейский футбол находится на более высоком уровне, чем азиатский футбол. В настоящее время оценка европейских лиг выше, чем азиатских. В будущем они могут приблизиться, но в настоящее время молодые футболисты хотят играть в европейских лигах. Станет ли Россия менее привлекательной для иностранцев, если перейдет в АФК? Думаю, тренеры и футболисты хотят, чтобы Россия осталась в Европе!» — сказала Рианчо «СЭ».

Ранее, 27 декабря, стало известно, что голосование по вопросу о переходе РФС из УЕФА в АФК состоится до 31 декабря 2022 года.