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Сегодня, 14:15

Рианчо: «Думаю, тренеры и футболисты хотят, чтобы Россия осталась в Европе»

Рианчо прокомментировал возможный переход РФС в АФК
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал «СЭ» возможный переход РФС в АФК.

«Я думаю, что европейский футбол находится на более высоком уровне, чем азиатский футбол. В настоящее время оценка европейских лиг выше, чем азиатских. В будущем они могут приблизиться, но в настоящее время молодые футболисты хотят играть в европейских лигах. Станет ли Россия менее привлекательной для иностранцев, если перейдет в АФК? Думаю, тренеры и футболисты хотят, чтобы Россия осталась в Европе!» — сказала Рианчо «СЭ».

Ранее, 27 декабря, стало известно, что голосование по вопросу о переходе РФС из УЕФА в АФК состоится до 31 декабря 2022 года.

РФС
Сборная России по футболу
Рауль Рианчо
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