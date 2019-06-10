Станислав Черчесов: "Жарко? Футбол – летний вид спорта"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал погодные условия, при которых тренируется национальная команда. Накануне игры с Кипром россияне провели занятие в полдень, в 32-градусную жару.

– Дело в том, что у нас все предыгровые в 12, – сказал Черчесов. – И в Саранске в 12 проводили, и в Бельгии в 12, и даже во время чемпионата мира в 12. Будет вечером восстановление, потом теория. Жарко? Ну да. Футбол – летний вид спорта, тоже бывает жарко, хотя и не всегда именно так жарко. (Дмитрий Зеленов)

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