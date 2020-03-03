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Станислав Черчесов и Андрей Шевченко вместе на жеребьевке Лиги наций. Фото

20:17
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на жеребьевке Лиги наций сфотографировался вместе с наставником сборной Украины Андреем Шевченко и Ежи Бржечеком, возглавляющим команду Польши.

Напомним, в 20.00 по московскому времени в Амстердаме началась жеребьевка Лиги наций-2020/21 — второго розыгрыша турнира, созданного для национальных команд.

Жеребьевка Лиги наций: Россия в ожидании соперников. Live!

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Материалы сюжета: Лига наций-2020/21. Жеребьевка




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