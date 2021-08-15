Как стало известно «СЭ», ключевая отборочная встреча ЧМ-2022 в группе Н между сборными России и Хорватии, которая состоится 1 сентября, с высокой долей вероятности пройдет не в «Лужниках», как запланировано изначально, а на стадионе «ВТБ Арена» в Петровском парке.

Список футболистов, вызванных в нашу национальную команду главным тренером Валерием Карпиным на этот матч, а также на игры с Кипром (4 сентября, Никосия) и Мальтой (7 сентября, Москва, «Открытие Банк Арена») должен быть объявлен на следующей неделе.

Помимо хорватов, киприотов и мальтийцев в одной группе с россиянами выступают Словакия и Словения. После трех туров мы идем на втором месте.