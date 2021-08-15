Стало известно, куда перенесут из «Лужников» матч ОЧМ-2022 Россия — Хорватия
15:23
Как стало известно «СЭ», ключевая отборочная встреча ЧМ-2022 в группе Н между сборными России и Хорватии, которая состоится 1 сентября, с высокой долей вероятности пройдет не в «Лужниках», как запланировано изначально, а на стадионе «ВТБ Арена» в Петровском парке.
Список футболистов, вызванных в нашу национальную команду главным тренером Валерием Карпиным на этот матч, а также на игры с Кипром (4 сентября, Никосия) и Мальтой (7 сентября, Москва, «Открытие Банк Арена») должен быть объявлен на следующей неделе.
Помимо хорватов, киприотов и мальтийцев в одной группе с россиянами выступают Словакия и Словения. После трех туров мы идем на втором месте.
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры
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