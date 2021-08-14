Нападающий «Спартака» Александр Соболев после матча 4-го тура чемпионата России с «Уралом» (1:0) высказался о возможном вызове в сборную России.

«Для вызова в сборную нужно показывать хорошую игру, пока ее у меня нет. Разговор с Карпиным передавать не буду», — сказал Соболев.

7 августа главный тренер сборной России Валерий Карпин провел встречу с игроками «Спартака» сразу после завершения матча 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:2).

1 сентября сборная России в квалификации к чемпионату мира 2022 года сыграет дома с командой Хорватии, 4 сентября — в гостях со сборной Кипра, 7 сентября — на своем поле со сборной Мальты.