Соболев — о вызове в сборную: «Нужно показывать хорошую игру, пока ее нет»
20:25
Нападающий «Спартака» Александр Соболев после матча 4-го тура чемпионата России с «Уралом» (1:0) высказался о возможном вызове в сборную России.
«Для вызова в сборную нужно показывать хорошую игру, пока ее у меня нет. Разговор с Карпиным передавать не буду», — сказал Соболев.
7 августа главный тренер сборной России Валерий Карпин провел встречу с игроками «Спартака» сразу после завершения матча 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:2).
1 сентября сборная России в квалификации к чемпионату мира 2022 года сыграет дома с командой Хорватии, 4 сентября — в гостях со сборной Кипра, 7 сентября — на своем поле со сборной Мальты.
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