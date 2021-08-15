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Сборная России по футболу может переехать с базы в Новогорске в Сочи

15:23
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Российский футбольный союз (РФС) ищет новую базу для сборных России по футболу всех возрастов, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в РФС считают, что база в Новогорске, на которой команды живут во время сборов, уже не отвечает современным требованиям. Сообщается, что директор по развитию РФС Максим Митрофанов занимается вопросом о смене базы для национальных команд. Для строительства новой базы рассматривается несколько вариантов: в Москве, Подмосковье и Сочи.

Источник отмечает, что ранее РФС рассматривал возможность базирования сборных в «Лужниках», но отказался от этой идеи. Строительство новой тренировочной базы должно быть профинансировано из бюджета.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/futbol-ny-e-sborny-e-rossii-mogut-pereehat-iz-novogorska-v-sochi/

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Иван Торопцев все материалы автора

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