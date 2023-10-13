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13 октября, 20:43

Соболев высказался о вызове в сборную всего двух игроков «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Форвард «Спартака» Александр Соболев высказался о решении тренерского штаба сборной России вызвать на октябрьские товарищеские матчи лишь двух представителей красно-белых.

«Промес был на матче? Да? Не знал. Классно, что он пришел. В сборной всего двое спартаковцев. Но, наверное, мы не так хорошо провели этот отрезок, что в прошлый раз было 7 наших, сейчас только двое. Сто процентов, что это зависит от результатов в клубе. Как быстро мне удается переключиться с клуба на сборную? В первый день. Всегда так происходит», — приводит слова Соболева «РБ Спорт».

Кроме Соболева в сборную был вызван лишь Георгий Джикия.

Товарищеский матч прошел в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Побядный мяч забил Федор Чалов на 40-й минуте. Сборная России провела первую игру в столице с 7 сентября 2021 года — тогда команда обыграла Мальту (1:0) в отборочном турнире ЧМ-2022.

Сборная России проведет следующий матч 16 октября против Кении. Игра пройдет в Турции.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sobolev-vy-skazalsya-o-tom-chto-v-sbornuyu-rossii-by-li-vy-zvano-lish-dva-igroka-spartaka/
Александр Соболев
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
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