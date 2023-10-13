Кафанов: «Рассматривали Хайкина на этот сбор. Он кандидат в сборную»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о вызове российского голкипера «Буде-Глимт» Никиты Хайкина.

«Слежу за успехами Никиты, разговаривали с ним. Они сейчас проиграли «Брюгге», но он выглядит хорошо. Все нормально. Мы рассматривали его на этот сбор, но там есть другие причины. Он кандидат в сборную, больше ничего сказать не могу», — сказал Кафанов «СЭ».

В марте Хайкин из английского «Бристоля» вернулся в «Буде-Глимт», за который играл с 2019 по 2022 год. Российский вратарь подписал контракт до лета 2026 года.