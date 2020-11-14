Смородская: «Я не вижу, кем можно заменить Дзюбу в сборной»
Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская рокомментировала отсутствие капитана сборной России Артема Дзюбы в заявке сборной на матчи Лиги наций против Сербии и Турции.
— Есть трудности с составом, конечно, — заявила Смородская «СЭ». — Дзюба очень характерный нападающий. Он играет и столба, и распасовщика. Второго такого у нас нет. Его будет не хватать.
— В случае плохого результата можно будет говорить, что решение Черчесова не вызывать Дзюбу было ошибкой?
— Я не люблю гадания на кофейной гуще. Я думаю, ситуация как-то разрешится. Сама по себе ситуация некрасивая. Надеюсь, она как-то разрешится. В принципе во всем мире незаменимые игроки есть. Совершенно ясно, что «Барселона» без Хави и Месси — совсем другая команда. Когда Хави ушел, Месси было тяжело без него играть. Не вижу я, кем его заменить из наших нападающих. (Константин Колмаков)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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