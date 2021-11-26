Шварц верит, что сборная России может пробиться на чемпионат мира-2022
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в преддверии матча 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» отметил, что еще думает над позицией правого защитника.
— Паршивлюк провел вторую хорошую игру подряд. Вы уже сделали выбор по правому защитнику?
— У нас есть два дня до игры. Есть время для принятия решения по правому защитнику. Паршивлюк провел очень качественные матчи. Но позиция ещё открыта, мы будем решать.
Конечно, я жду активной игры от «Рубина». Команда играет дома на победу. Нам нужно будет дисциплинированно обороняться. Но мы не должны отходить от своих принципов. Мы должны показывать свой футбол. В последнее время «Рубин» неплохо играет. Но после стартового свистка все будут решать только события на поле.
Также Шварц прокомментировал попадание сборной России в стыковые матчи на чемпионат мира-2022.
«Сборной России потребуется немного удачи. Первая игра пройдёт дома — это увеличивает шансы пробиться в следующий раунд. Я верю в команду. Учитывая мастерство игроков и главного тренера, я верю, что команда может пробиться в плей-офф отбора чемпионата мира», — отметил немецкий специалист.
Матч «Рубин» — «Динамо» пройдет 18 ноября на стадионе Центральный в Казани (начало — в 16.30 мск.).
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