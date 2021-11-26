Кудряшов заявил, что планирует продолжать карьеру еще три-четыре года

34-летний защитник сборной России и «Антальяспора» Федор Кудряшов в интервью «СЭ» рассказал о своих планах на будущее.

— Сейчас мысли связаны только с футболом. Да, я уже задумываюсь о том, что будет после, но пока хочу еще поиграть — года 3-4. Надеюсь, здоровье позволит, поэтому нужно держать себя в форме и относится ко всему серьезнее, чем раньше. Питание, режим, тренировки... Это все в совокупности дает результат. Когда был молодой, то на многое закрывал глаза. Каждый футболист через это проходит. Единственный футболист, который понял это раньше остальных.

В сезоне-2021/22 Кудряшов провел 8 матчей за «Антальяспор» и не отличился результативными действиями.

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