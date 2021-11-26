Кудряшов заявил, что планирует продолжать карьеру еще три-четыре года
34-летний защитник сборной России и «Антальяспора» Федор Кудряшов в интервью «СЭ» рассказал о своих планах на будущее.
— Сейчас мысли связаны только с футболом. Да, я уже задумываюсь о том, что будет после, но пока хочу еще поиграть — года 3-4. Надеюсь, здоровье позволит, поэтому нужно держать себя в форме и относится ко всему серьезнее, чем раньше. Питание, режим, тренировки... Это все в совокупности дает результат. Когда был молодой, то на многое закрывал глаза. Каждый футболист через это проходит. Единственный футболист, который понял это раньше остальных.
В сезоне-2021/22 Кудряшов провел 8 матчей за «Антальяспор» и не отличился результативными действиями.
Федор Кудряшов: монолог об автоголе с Хорватией в матче отбора ЧМ-2022
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю