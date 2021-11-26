Станислав Черчесов готов вернуться в сборную России

Главный тренер нашей национальной команды на ЧМ-2018 и Евро-2020 Станислав Черчесов в интервью «СЭ» ответил на вопрос, готов ли он вернуться на прежнюю должность.

— Если до стыков вам предложат возглавить сборную Польшу, согласитесь?

— Во-первых, у нее есть тренер. А, во-вторых, если предложат — да, — говорит Черчесов.

— А если РФС захочет вернуть в нашу национальную команду?

— Тоже да.

В полуфинале стыкового турнира ЧМ-2022 сборная России дома сыграет с Польшей.