Семин рассказал, как относится к возможному переходу России из европейского в азиатский футбол

Легендарный тренер, трехкратный чемпион России Юрий Семин в интервью обозревателю «СЭ» выразил отношение к возможному переходу сборной России и РФС из европейского в азиатский футбол.

— Что думаете о переходе в Азию?

— Не надо ни в коем случае торопиться, — заявил Семин. — УЕФА и ФИФА всегда хорошо к нам относились.

С февраля 2022 года все российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

В декабре 2022 года РФС совместно с УЕФА создал рабочую группу, целью которой является выработка дорожной карты по возвращению российских команд на международные турниры.