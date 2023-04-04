Генич заявил, что Карпин не уйдет из сборной сам

Комментатор Константин Генич предположил, может ли Валерий Карпин покинуть пост главного тренера сборной России.

«Думаю, с финансовой точки зрения ему работа в сборной интересна, потому что ты общаешься с лучшими игроками страны, пробуешь донести до них требования и идеи. Понятно, что не меняется тактика, меняются игроки внутри этого расположения на поле. Сам Карпин не уйдет, потому что матчей у сборной не так много», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

В декабре 2022 года РФС совместно с УЕФА создал рабочую группу, целью которой является выработка дорожной карты по возвращению российских команд на международные турниры.

На данный момент российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.