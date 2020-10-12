Сборная России вернулась в Новогорск

Сборная России прибыла в Новогорск после матча Лиги наций с Турцией (1:1), сообщает официальный Twitter команды.

Мы в Новогорске!



Всем спасибо за поддержку, до завтра ? pic.twitter.com/g2twkzGcCM — Сборная России (@TeamRussia) October 11, 2020

«Мы в Новогорске! Всем спасибо за поддержку, до завтра», — говорится в сообщении.

В следующем матче российская команда сыграет со сборной Венгрии. Игра состоится 14 октября. Начало в 21.45 по московскому времени.