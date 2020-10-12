Сборная России вернулась в Новогорск
03:41
Сборная России прибыла в Новогорск после матча Лиги наций с Турцией (1:1), сообщает официальный Twitter команды.
Мы в Новогорске!— Сборная России (@TeamRussia) October 11, 2020
Всем спасибо за поддержку, до завтра ? pic.twitter.com/g2twkzGcCM
«Мы в Новогорске! Всем спасибо за поддержку, до завтра», — говорится в сообщении.
В следующем матче российская команда сыграет со сборной Венгрии. Игра состоится 14 октября. Начало в 21.45 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020