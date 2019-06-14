Сборная России поднялась на 43-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА, который опубликован на сайте организации.

Команда Станислава Черчесова теперь занимает 43-е место вместо предыдущего 46-го. У команды 1436 очков. В июне россияне провели две игры в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020: против Сан-Марино (9:0) и Кипра (1:0).

Лидер рейтинга – Бельгия, на втором месте расположилась Франция, а на третьем – Бразилия. Португалия поднялась на две позиции: с 7-го на 5-е меcто, Хорватия, напротив, опустилась на одну позицию: с 6-й на 7-ю. Испания также улучшила свое положение в рейтинге, поднявшись с 9-го на 7-е место.

Рейтинг ФИФА. Версия от 14 июня

1. Бельгия (1746 очков)

2. Франция (1718)

3. Бразилия (1681)

4. Англия (1652)

5. Португалия (1631)

6. Хорватия (1625)

7. Испания (1617)

8. Уругвай (1615)

9. Швейцария (1605)

10. Дания (1589)...

43. Россия (1436)

45. Шотландия (1433)

93 Кипр (1258)

114. Казахстан (1174)

211. Сан-Марино (839)