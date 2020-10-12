Сборная России подарила Симоняну именную майку на 94-летие
14:50
Сегодня исполняется 94 года экс-игроку «Спартака» и сборной СССР Никите Симоняну. Игроки и тренерский штаб сборной России поздравили его с праздником и подготовили специальный подарок.
Симонян — шестикратный чемпион СССР и пятикратный обладатель Кубка СССР в составе красно-белых — и как игрок, и как тренер.
Он забил за «Спартак» 160 мячей и по сей день остается лучшим бомбардиром в истории клуба.
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020
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