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Сборная России подарила Симоняну именную майку на 94-летие

14:50
Никита Симонян. Фото ФК «Спартак»
Никита Симонян. Фото ФК «Спартак»
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Сегодня исполняется 94 года экс-игроку «Спартака» и сборной СССР Никите Симоняну. Игроки и тренерский штаб сборной России поздравили его с праздником и подготовили специальный подарок.

Симонян — шестикратный чемпион СССР и пятикратный обладатель Кубка СССР в составе красно-белых — и как игрок, и как тренер.

Он забил за «Спартак» 160 мячей и по сей день остается лучшим бомбардиром в истории клуба.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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