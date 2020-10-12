Сборная России подарила Симоняну именную майку на 94-летие

Сегодня исполняется 94 года экс-игроку «Спартака» и сборной СССР Никите Симоняну. Игроки и тренерский штаб сборной России поздравили его с праздником и подготовили специальный подарок.

У Никиты Павловича Симоняна сегодня день рождения. #НашиПарни поздравили легенду с 94-летием ? pic.twitter.com/HDwH3wDvmP — Сборная России (@TeamRussia) October 12, 2020

Симонян — шестикратный чемпион СССР и пятикратный обладатель Кубка СССР в составе красно-белых — и как игрок, и как тренер.

Он забил за «Спартак» 160 мячей и по сей день остается лучшим бомбардиром в истории клуба.