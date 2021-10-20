Бывший тренер «Зенита» Адвокат считает, что у Карпина есть потенциал в сборной России

Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат на встрече с тренерами академии сине-бело-голубых поделился мнением о перспективах Валерия Карпина в национальной команде.

— Успех сборной зависит от успеха клубов, — сказал Адвокат. — У Валерия Карпина потенциал есть, это видно по последним матчам. Дайте ему время. Он хороший тренер, имеет достаточно опыта, чтобы сделать все так, как нужно. Он не паникует, работает. Но Карпин, как и любой тренер, зависит от игроков. Вы настолько хороши, насколько хороши ваши игроки.

Под руководством Валерия Карпина сборная России одержала 4 победы и 1 раз сыграла вничью в 5 последних осенних матчах отборочного турнира чемпионата мира-2022. Команда лидирует в группе H с 19 очками в 8 матчах.