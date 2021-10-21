Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал новость о том, что сборная России поднялась в рейтинге ФИФА с 37-го на 33-е место.

«Мы же не одни играем. Наши соперники, как и мы, тоже будут набирать очки. С другой стороны, у нас остались только две официальные игры: с Кипром наверняка прибавят нам очки, с Хорватией — может быть, а может быть, и нет. Честно говоря, для меня всякие рейтинги — абсолютно не показатели. Сегодня так, через две недели опустимся на 15 мест ниже, потом поднялся на восемь вверх. Это ничего не показывает, кроме текущего состояния команды. Есть одна мера, которая четко устанавливает рейтинг по спортивному принципу, — это финальный турнир чемпионата мира или Европы. Заняли мы восьмое место на Европе, значит, мы восьмые в Европе. Не вышли из группы, значит, мы где-то в районе 32-го места. Вот это настоящий рейтинг», — сказал Колосков «СЭ».

В рейтинге ФИФА по-прежнему лидирует сборная Бельгии (1832 очка). На втором месте идет команда Бразилии (1820). На третьем месте — чемпион мира и победитель Лиги наций Франция (1779).