Сборная России по футболу опустилась с 34-го на 35-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу опустилась с 34-го на 35-е место в обновленном рейтинге ФИФА.

На счету команды 1493,42 балла. Российскую сборную опередил Египет, который вышел на 34-е место благодаря выходу в финал Кубка Африки.

Единственное изменение в десятке лучших — Аргентина опередила Англию и вышла на четвертое место в рейтинге.

Рейтинг сборных ФИФА от 10 февраля 2022 года:

1 (1*). Бельгия — 1828,45 очка

2 (2*). Бразилия — 1823,42

3 (3*). Франция — 1786,15

4 (5*). Аргентина — 1766,99

5 (4*). Англия — 1755,52

6 (6*). Италия — 1740,77

7 (7*). Испания — 1704,75

8 (8*). Португалия — 1660,25

9 (9*). Дания — 1654,54

10 (10*). Нидерланды — 1653,73

...

27 (25*). Украина — 1535,08

...

34 (45*) Египет — 1497,05

35 (34*). Россия — 1493,42

* Место в предыдущем рейтинге.