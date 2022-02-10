Сборная России по футболу опустилась с 34-го на 35-е место в рейтинге ФИФА
Сборная России по футболу опустилась с 34-го на 35-е место в обновленном рейтинге ФИФА.
На счету команды 1493,42 балла. Российскую сборную опередил Египет, который вышел на 34-е место благодаря выходу в финал Кубка Африки.
Единственное изменение в десятке лучших — Аргентина опередила Англию и вышла на четвертое место в рейтинге.
Рейтинг сборных ФИФА от 10 февраля 2022 года:
1 (1*). Бельгия — 1828,45 очка
2 (2*). Бразилия — 1823,42
3 (3*). Франция — 1786,15
4 (5*). Аргентина — 1766,99
5 (4*). Англия — 1755,52
6 (6*). Италия — 1740,77
7 (7*). Испания — 1704,75
8 (8*). Португалия — 1660,25
9 (9*). Дания — 1654,54
10 (10*). Нидерланды — 1653,73
...
27 (25*). Украина — 1535,08
...
34 (45*) Египет — 1497,05
35 (34*). Россия — 1493,42
* Место в предыдущем рейтинге.
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