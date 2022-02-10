Дивеев назвал три вещи, которые изменились в сборной после прихода Карпина
Защитник сборной России Игорь Дивеев назвал три вещи, которые изменились в сборной после назначения Валерия Карпина на пост главного тренера национальной команды.
— Летом пришел Карпин. Назови три главных изменения, которые произошли при нем. Кроме сахара, пожалуйста.
— Питание в целом. Его тактика и прессинг. Юмор, общение с игроками.
— Можешь расшифровать все три?
— Помимо сахара отсутствует жирное мясо, курица. Все отварное.
— Тактика.
— Мы играем персонально в каждой зоне. Для меня это было впервые. Он мне сказал, как надо играть.
— Юмор.
— У него к каждому человеку есть свой подход. Может подколоть. Он воспринимается не как тренер, а как игрок команды.
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