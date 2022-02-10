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Сегодня, 02:05

Дивеев назвал три вещи, которые изменились в сборной после прихода Карпина

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Защитник сборной России Игорь Дивеев назвал три вещи, которые изменились в сборной после назначения Валерия Карпина на пост главного тренера национальной команды.

— Летом пришел Карпин. Назови три главных изменения, которые произошли при нем. Кроме сахара, пожалуйста.

— Питание в целом. Его тактика и прессинг. Юмор, общение с игроками.

— Можешь расшифровать все три?

— Помимо сахара отсутствует жирное мясо, курица. Все отварное.

— Тактика.

— Мы играем персонально в каждой зоне. Для меня это было впервые. Он мне сказал, как надо играть.

— Юмор.

— У него к каждому человеку есть свой подход. Может подколоть. Он воспринимается не как тренер, а как игрок команды.

Игорь Дивеев и&nbsp;Валерий Карпин. «Карпина в сборной воспринимают как игрока, а не как тренера: у него к каждому свой подход, может подколоть». Интервью Игоря Дивеева

Валерий Карпин
Игорь Дивеев
Футбол
Сборная России по футболу
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