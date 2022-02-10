Виллаш-Боаш сказал, что ему не предлагали возглавить сборную России

Экс-главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш рассказал, что думает о потенциальной работе в сборной России.

— Летом была информация, что вы можете возглавить сборную России. РФС с вами связывался?

— Нет. Никаких официальных контактов не было. Я, как и вы, читал эти слухи. Обычно за слухом следует факт, но это не тот случай.

— Вы сказали, что хотели бы поработать в сборной. Возможно ли в будущем вас увидеть в нашей команде?

— У меня остались хорошие воспоминания о России, я провел там отличное время. Но по поводу сборной со мной никто не связывался.