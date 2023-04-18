Сборная России отказалась от участия в турнире ЦАФА

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов объявил, что сборная России не сыграет в турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (ЦАФА).

«Вчера мы отправили официальное письмо в ЦАФА. Поблагодарили коллег. К сожалению, были вынуждены отказаться. Там был ряд вопросов между нами и ЦАФА. Большая нагрузка на футболистов. Мы планировали провести не менее четырех матчей, жарко. Маленький перерыв между 11-м и 15-м числом для представителей нескольких команд», — сказал Митрофанов «СЭ».

Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В нем будут участвовать сборные Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.