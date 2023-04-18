Генеральный секретарь РФС Митрофанов: «УЕФА хочет, чтобы мы остались»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в комментарии для «СЭ» высказался о возможном переходе РФС из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

«УЕФА хочет, чтобы мы остались», — сказал Митрофанов «СЭ».

В декабре 2022 года РФС совместно с УЕФА создал рабочую группу, целью которой является выработка дорожной карты по возвращению российских команд на международные турниры.

На данный момент российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.