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Митрофанов: «Ведем переговоры с УЕФА о восстановлении и снятии банов»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о ходе переговоров с УЕФА о снятии отстранения с России.

— Судьи будут участвовать в турнире ЦАФА?

— Это разные вопросы. Если коллеги попросят нас помочь им с судейством. Для наших судей это тоже важный международный опыт. Среди представителей ЦАФА есть много талантливых судей. Поэтому мы рассмотрим этот вопрос.

— Какая ситуация с Азией и УЕФА?

— Две конфедерации в составе ФИФА. Мы ведем переговоры с УЕФА о восстановлении и снятии банов.

— Вы были в Лиссабоне на конгрессе УЕФА, как там прошло?

— Были в Лиссабоне. До смешного, могу сказать, что также, как и до Лиссабона. Длинные переговоры идут постоянно. УЕФА не хочет, и РФС не хочет никуда уходить. Для РФС тем не менее очень важно восстановление и игра клубов, юношеских сборов. И естественно первых сборных.

Cборная России с прошлого года отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. В декабре РФС совместно с УЕФА создал рабочую группу, целью которой является выработка дорожной карты по возвращению российских команд на международные турниры.

Футбол
РФС
Максим Митрофанов
УЕФА
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