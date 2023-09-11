Сборная России сыграет с командой Катара в товарищеском матче во вторник, 12 сентября. Матч пройдет на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре (Катар). Стартовый свисток прозвучит в 18.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Составы и ключевые события игры будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Видеотрансляцию матча Россия — Катар в прямом эфире покажет Первый канал. Начало телеэфира — 18.15 мск.

7 сентября команда Валерия Карпина сыграла вничью с олимпийской сборной Египта (не старше 23 лет) в первом товарищеском матче — 1:1. Ответная встреча между командами пройдет 11 сентября. В этом матче возглавлять команду будут ассистенты главного тренера национальной команды — Виктор Онопко и Юрий Никифоров.