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Сегодня, 18:15

Россия — Катар: время начала и прямая трансляция матча (бесплатно онлайн)

Россия сыграет с Катаром в товарищеском матче 12 сентября.
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Валерий Карпин, главный тренер сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сборная России сыграет с командой Катара в товарищеском матче во вторник, 12 сентября. Матч пройдет на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре (Катар). Стартовый свисток прозвучит в 18.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Составы и ключевые события игры будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Видеотрансляцию матча Россия — Катар в прямом эфире покажет Первый канал. Начало телеэфира — 18.15 мск.

7 сентября команда Валерия Карпина сыграла вничью с олимпийской сборной Египта (не старше 23 лет) в первом товарищеском матче — 1:1. Ответная встреча между командами пройдет 11 сентября. В этом матче возглавлять команду будут ассистенты главного тренера национальной команды — Виктор Онопко и Юрий Никифоров.

Товарищеские матчи.
12 сент, 18:15. Al Janoub Stadium (Эль-Вакра)
Катар
Россия

Валерий Карпин
Виктор Онопко
Юрий Никифоров
Футбол
Сборная Катара по футболу
Сборная России по футболу
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