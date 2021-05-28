Защитник «Рубина» и сборной России Илья Самошников рассказал об адаптации в национальной команде, а также сравнил главного тренера сборной Станислава Черчесова с наставником «Рубина» Леонидом Слуцким.

— Тренер говорил, что Самошников на первом сборе и сейчас — это другой человек. Сам чувствуешь это?

— По сравнению с первым сбором ощущаю себя лучше. Привык к требованиям. Это одни из самых сложных сборов в карьере по интенсивности. Конечно, изначально казалось, что это сказка, было мечтой, целью. Сейчас уже лучше, привык. Я готов к конкуренции. Не чувствую, что могу покинуть команду.

— Юрия Жиркова называете по имени отчеству?

— Да, у уважением. С кем еще общаюсь в комнате? Не сказал бы, что с кем-то не общаюсь, конечно, с Денисом Макаровым побольше.

— Слуцкий и Черчесов, из можно сравнить?

— Атмосфера в сборной более суровая, но ко всему привыкаешь. Общался со Слуцким перед вызовом, он дал пару советов, сказал как вести себя, чтобы было лучше. Могу ли представить, что Леонид Викторович будет также ругать меня, как это было с Жирковым? Да, такое один раз было. Может, чуть легче, но все же.

(Максим Алланазаров)