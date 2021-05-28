Киркоров призвал болельщиков поддержать сборную России в матче с Болгарией

Известный певец Филипп Киркоров призвал болельщиков поддержать сборную России в товарищеском матче против Болгарии.

«Скоро нашей национальной сборной по футболу предстоит защитить честь страны на чемпионате Европы. Соперники — очень серьезные, чего только стоит одна из лучших сборных мира — команда Бельгии. Но я верю в наших парней и буду всячески поддерживать их. 5 июня в Москве сборная проведет последний контрольный матч в рамках подготовки к Евро с командой Болгарии. Мне выпала честь исполнить гимн нашей страны перед этим матчем. Приглашаю всех прийти на стадион и зарядить парней на победу», — сказал Киркоров в видео, опубликованном в сторис сборной России.

Из сторис сборной России pic.twitter.com/oPXF9pZ1gI — dolvya (@dolvya1) May 28, 2021

Матч Россия — Болгария пройдет 5 июня, начало — в 18.00 (мск). Филипп Киркоров исполнит гимн России перед стартом встречи.

Россия ведет подготовку к чемпионату Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля. На групповой стадии турнира российская команда сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией.