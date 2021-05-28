Юрий Лоза отреагировал на новость о том, что Киркоров исполнит гимн России перед матчем сборной с Болгарией

Певец Юрий Лоза отреагировал на новость о том, что Филипп Киркоров исполнит гимн России перед товарищеским матчем футбольной национальной команды против Болгарии.

«Господи боже мой. Я не знаю такого проекта, в котором бы не участвовал Киркоров. Мне кажется, что во все-то проекты не надо влезать. Давным-давно по эстраде ходят такие слухи, что Киркоров не совсем искренен в своих начинаниях. Нельзя кричать, что любишь одновременно и то, и это. Согласился бы и исполнить гимн, если бы предложили? Есть определенная градация у нас. Я автор-исполнитель. Если бы я был автором гимна, это было бы оправдано. В любом случае есть у нас более оригинальные решения, чем поставить Киркорова, который и так везде», — цитирует «РБ Спорт» Лозу.

Матч Россия — Болгария пройдет 5 июня в Москве на стадионе «Динамо» и начнется в 18:00 мск.

Команда Станислава Черчесова ведет подготовку к чемпионату Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля. На турнире Россия сыграет в группе В со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.