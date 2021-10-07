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Самедов считает, что травмы футболистов сборной России сильно отразятся на команде

18:40
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Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями предстоящего матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 Россия — Словакия.

«Я верю в победу наших футболистов! Эти травмы сильно отразятся на сборной — когда травмированы основные футболисты, это всегда сказывается на любой команде. Но футбол такой вид спорта, где, к сожалению, травмы неизбежны. Вполне возможно, что и у игроков сборной Словакии будут травмы, но нам надо выходить как-то из этого положения.

Будем верить в самое лучшее и выход на чемпионат мира. Нужно стараться выходить с первого места. У нас есть большие шансы обойти хорватов, нужно лишь побеждать в четырех оставшихся играх", — сказал Самедов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.

Сборная России сыграет со сборной Словакии, и Словении в матчах отборочного турнира чемпионат мира-2022.

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры